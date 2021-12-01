Департамент ветеринарии Владимирской области провел подготовительную работу и планирует к 2026-2027 годам полностью нормализовать ситуацию с бродячими кошками и собаками.

По новым требованиям федерального законодательства приюты для содержания безнадзорных животных должны находиться вне крупных населенных пунктов. Департамент ветеринарии Владимирской области провел подготовительную работу и планирует к 2026-2027 годам полностью нормализовать ситуацию с бродячими кошками и собаками.В декабре 2020 года в 33-м регионе был принят областной закон об обращении с безнадзорными животными. Ему предшествовали серьезные дебаты на специальной рабочей группе. До 2021 года отлов и размещение бродячих животных было зоной ответственности органов местного самоуправления. Но содержание приютов для безнадзорных животных в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства оказалось муниципалитетам не по плечу. Поэтому это полномочие депутаты передали на областной уровень. Что удалось сделать? Об этом 1 декабря в ходе онлайн-брифинга рассказал директор департамента ветеринарии Владимирской области Дмитрий Лозовой.В 2021 году сотрудниками подразделений государственной ветслужбы был организовал отлов, стерилизация и вакцинация почти 1500 бездомных животных. Это почти в 2 раза больше, чем в 2020-м смогли обеспечить органы местного самоуправления. Для лечения, передержки и социализации отловленных кошек и собак были использованы возможности известных владимирских приютов «Валента» и «Атлант». Но и эти приюты, с их серьезной историей, не отвечают новым требованиям закона, главное из которых – размещение вольеров с животными вне территории населенных пунктов. Поэтому крайне актуальной остается задача по созданию регионального приюта.По словам Лозового, участок для его строительства уже выбран – на месте бывшего подсобного хозяйства Владимирского аграрного колледжа в Суздальском районе. Но нужно еще провести комплекс проектно-изыскательских работ, которые позволят определить - можно ли в принципе строить здесь приют.«Техническое задание на проектирование готово. В ближайшее время конкурс будет объявлен и, надеюсь, в следующем году мы получим проект, а уже в 2023 году у нас будет построен современный, комфортный, отвечающий всем требованиям приют примерно на 300 животных», - сообщил директор департамента. В областной администрации прогнозируют нормализацию ситуации с бродячими животными к 2026-2027 годам - тогда региональные приюты позволят содержать около 850 бродячих кошек и собак пожизненно и иметь в запасе около 50 вольеров для дальнейшей реализации программы «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск».