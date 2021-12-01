А вот утром первого декабря в Вязниках произошло смертельное ДТП. Между микрорайоном Нововязники и поселком Центральный на трассе Рено Логан сбил двоих пешеходов. По данным ГИБДД, водитель

А вот утром первого декабря в Вязниках произошло смертельное ДТП. Между микрорайоном Нововязники и поселком Центральный на трассе Рено Логан сбил двоих пешеходов. По данным ГИБДД, водитель легковушки пошел на обгон по встречной полосе. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области Где совершил наезд на двух пешеходов 1969 и 1966 годов рождения, которые двигались по проезжей