Пятница, середина рабочего дня. Заходит шеф в главный офис. Все пыхтят, нервно поглядывая на часы... Шеф на полном серьезе предлагает:
- Вобщем, кто хочет пораньше уйти, сосут у меня член и спокойно валят с работы.
Народ немного в шоке, но первая ринулась секретарша Леночка. Потом начальница отдела кадров, потом девочки из отдела маркетинга... Последним отработал местный педик Артур из пиар-отдела. Довольный и немного уставший шеф возвращается в офис и говорит:
- Ну что же, все х@есосы свалили, можно и зарплату людям раздать....
еще анекдот!