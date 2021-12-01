В ГИБДД призывают автомобилистов быть крайне осторожными на дорогах. Смертельное ДТП произошло...

В ГИБДД призывают автомобилистов быть крайне осторожными на дорогах.Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Вязниковском районе, на двухполосной дороге ведущей из райцентра в поселок Центральный. Водитель Рено пошел на обгон и сбил двух пешеходов, шедших по обочине. Оба мужчины скончались на месте аварии.