В новом детском саду будут работать 17 групп: 5 групп для детей раннего возраста и по 3 группы для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов.

В Приокском районе Нижнего Новгорода построен новый трехэтажный детский сад на 320 мест. Его планируют открыть в 2022 году.Пресс-служба администрации города уточнила, что строительство здания было завершено летом текущего года, а в сентябре фасад покрасили в бежево-оранжевый цвет. Помещение отапливается, коммуникации функционируют. До наступления холодов подрядная организация занималась установкой прогулочных веранд и устройством дорожек.Глава районной администрации Михаил Шатилов сообщил, что в настоящее время на объекте заканчивается отделка помещений. Уже смонтированы инженерные системы, установлены окна, подрядчик завершает грунтовку, оштукатуривание и покраску стен и потолка, укладку пола. Весной следующего года будут продолжены работы по благоустройству территории – есть участки, где еще нужно положить асфальт.Открыть дошкольное учреждение на улице Верховой планируют также в 2022 году. В учреждении будут работать 17 групп: 5 групп для детей раннего возраста и по 3 группы для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов.В целом в этом году в Нижнем Новгороде ведется строительство 11 детских садов. Два детских сада уже построены – туда сейчас завозят мебель и необходимое оборудование.