Глава государства публично поделился позицией по наиболее актуальным вопросам повестки дня.

Глава государства публично поделился позицией по наиболее актуальным вопросам повестки дня.Накануне президент России Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Российский лидер вышел на связь с участниками мероприятия по видеосвязи, благодаря чему у зарубежных гостей площадки была возможность задать ему вопросы.Обращения специалистов были связаны не только с экономической сферой. К примеру, Путин оценил опасность нового штамма коронавируса "омикрон", появившегося в ноябре в Южной Африке. По словам главы государства, его распространение замедлит восстановление мировой экономики после предыдущих волн. Он добавил, что уже поручил кабмину подготовить план действий в связи с появлением "омикрона", сообщает "".Участников форума, как и многих россиян, также интересовали планы политика на очередные президентские выборы в России в 2024 году, пишет . Владимир Путин напомнил, что Конституция предусматривает его право баллотироваться на новый срок, однако он пока не принял решения об участии в выборах. К тому же, по словам Путина, о намеченных на 2024 год событиях говорить еще рано."Не цель России — мое переизбрание", – заверил президент.Также глава государства высказал мнение об основных факторах, стимулирующих рост цен на товары и услуги. Путин считает, что основной причиной ускорения инфляции стала слишком мягкая бюджетная политика ряда государств. Среди других причин он выделил повышенный спрос и закрытие государственных границ, затруднившее поставки товаров, передает телеканал "".