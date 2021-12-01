В результате прошедшего урагана с порывами ветра до 28 метров в секунду в Коврове на Социалистической улице сорвало кровлю с четырехэтажного дома. Это то самое здание, которое полностью

В результате прошедшего урагана с порывами ветра до 28 метров в секунду в Коврове на Социалистической улице сорвало кровлю с четырехэтажного дома. Это то самое здание, которое полностью сгорело 3 августа. Часть кровли упала на припаркованные рядом автомобили. Спасателям пришлось демонтировать крышу дома. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области В городе Коврове с неэксплуатируемого здания