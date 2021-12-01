Главный аферист получил 9 лет и 9 месяцев колонии, а его «коллега» - 2,5 года принудительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы осуждённого.

Октябрьский суд Владимира вынес приговор 42-летнему мошеннику, который предлагал горожанам поучаствовать в развитии бизнеса. Ранее по статье «мошенничество» к тюремному сроку был приговорён его 34-летний подельник.С 2017 по 2019 годы сообщники вводили в заблуждение людей, которым рассказывали сказки об имеющемся бизнесе, для развития которого нужны деньги. Новые компаньоны должны были брать кредиты и отдавать деньги руководителям «фирмы». Из общей суммы займа преступники выдавали новичкам вознаграждение за участие в коммерции. Злоумышленники обещали ежемесячно выплачивать кредиты, а после погашения ещё одну премию.Фактически фигуранты кидали людей на деньги. Полученные средства они тратили на личные нужды. Для создания имиджа успешных предпринимателей владимирцы покупали дорогую одежду, аксессуары, арендовали машины представительского класса.Всего по уголовному делу проходят 19 потерпевших, среди которых много родственников и знакомых. Ущерб составил более девяти миллионов рублей.Главный аферист получил 9 лет и 9 месяцев колонии, а его «коллега» - 2,5 года принудительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты осуждённого.Приговор суда пока не вступил в законную силу.