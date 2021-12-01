Во Владимире еще одну школу перевели на дистанционную форму обучения. Свыше 20% учеников средней...

Во Владимире еще одну школу перевели на дистанционную форму обучения. Свыше 20% учеников средней школы №45 заболели ОРВИ.Дистанционная форма образования будет длиться со 2 по 3 декабря. Ситуация находится на контроле у врачей и сотрудников управления образования.Напомним, 30 ноября в школе №8 в целях недопущения распространения заболеваний среди учащихся принято решение о введении с 1 по 6 декабря дистанционной формы обучения.Фото: https://pixabay.com/ru/