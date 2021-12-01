Рабочие приносят владимирцам извинения за причинённые неудобства.

Во Владимире на Большой Московской после дождя тротуар ушел под землю. Последствия случившегося ликвидировали к утру 1 декабря. Часть пешеходной дорожки обрушилась в котлован для новостройки.Строители укрепили его опалубкой, но конструкция не выдержала. Вместе с грунтом в яму угодила и часть временного деревянного забора.В мэрии пояснили, что проход должны восстановить к утру среды. Причиной случившегося стали ливни, а также неправильная работа тяжёлой техники. Рабочие принесли владимирцам извинения за причинённые неудобства.