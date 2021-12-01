Имущество, открыто похищенное у местного жителя, изъято.

Следователями УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 46-ти и 28-летнего жителей областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В конце ноября в дежурную часть городского УМВД поступило сообщение от 45-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили принадлежащие ему мобильный телефон и цепочку. Материальный ущерб составил 19 тысяч рублей.Полицейские установили, что потерпевший находился на рабочем месте в пункте выдачи одного из интернет-магазинов. В вечернее время в помещение зашли двое мужчин, похитили мобильный телефон и сорвали с него цепочку, внешне похожую на золотую. Заметив, как в пункт выдачи заказов вошла клиента, неизвестные скрылись.Оперативно отреагировав на поступившее сообщение, полицейские совместно с коллегами из Росгвардии, по имеющимся приметам, установили местонахождение подозреваемых в грабеже. Ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности 46-ти и 28-летний жители города Владимира были задержаны.Сотрудниками полиции похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцу. Фигуранты дали признательные показания. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.