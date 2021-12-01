Их традиционно посвятили городам-партнерам г. Владимира и Словении как стране-председателю Европейского Союза во II полугодии.

30 ноября в региональном центре состоялись очередные страноведческие игры «Мы живем в Европе». Их традиционно посвятили городам-партнерам г. Владимира и Словении как стране-председателю Европейского Союза во II полугодии.Страноведческие игры прошли при поддержке МБУ «Молодежный центр» управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира. Партнером конкурса стал Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) города Владимира.Организатор игр, руководитель «Владимирского Евроклуба» Елена Гуськова сообщила: их целью является активизация международного молодежного межкультурного диалога с городами-партнерами. А для этого юных владимирцев нужно как минимум познакомить с этими городами. Поэтому в процессе подготовки к играм потенциальные участники изучают экономико-географическое положение, достопримечательности, традиции и праздники, историю, кухню, известных людей партнерских стран.В играх приняли участие 7 команд по 6 человек. По условиям игр, это могли быть команды Евроклубов образовательных учреждений города Владимира и области, а также работающая молодежь.Состязания включали 2 конкурса: очно-заочный творческий конкурс («Письмо друзьям из Словении, городов-партнеров Владимира») и очный интеллектуальный. Письмо нужно было написать на двух языках - русском и английском – и ознакомить с ним на обоих языках коллег из других команд. По мнению самих участников, лучше всех справилась с заданием команда студентов «Владимирского Евроклуба». Эксперты присудили победу СОШ № 36. Обе команды получили одинаковые дипломы и призы.Интеллектуальный конкурс проходил по примеру телепроекта «Своя игра» - ИЦАЭ через мобильную связь обеспечил командам подключение к программе, которая позволяла определять, кто первым «нажал кнопку». Лучшие знания и оперативность показали учащиеся СОШ № 15, 2-е место заняла команда Владимирского промышленно-коммерческого лицея, на третьем – ученики СОШ № 2. Все команды получили сертификаты участников от ИЦАЭ, поощрительные призы от организаторов.