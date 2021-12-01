Интересно, что 80,6% работников учреждения привиты от коронавируса.

Во Владимре учащихся школы №45 перевели на дистант. Причина - превышение 20%-го эпидпорога заболеваемости ОРВИ.В целях недопущения дальнейшего распространения заболевания администрация учебного заведения приняла решение о переходе на дистанционное обучение. Для начала - до конца недели.Ситуация находится на контроле медиков и управления образования.Интересно, что 80,6% работников учреждения привиты от коронавируса.Ранее мы сообщали, что