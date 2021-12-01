Ребята продолжат обучение в дистанционном режиме.

Владимирская школа №8, где, ушла на карантин. Учащиеся продолжат обучение в дистанционном режиме. Удалёнка продлится до 6 декабря.Роспотребнадзор сделал анализы и отправил их на исследования в лабораторию. Результаты пока неизвестны.Ранее сообщалось, что на карантин отправлены четыре класса. Учреждение посещает 1500 ребят, у пятерых подтвердилось заражение неизвестным вирусом.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием событий. Следите за нашими публикациями.