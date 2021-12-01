Специалисты надзорного ведомства выявили в учреждении несколько нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Директору выдано предписание.

Во Владимире в школе №8, которую с 1 декабря , выявили коронавирус, гонконгский грипп и ОРВИ. Сразу 25 учеников отправлены на больничный с диагнозом А H3N2, шестеро заболели ковидом, а ещё четыре ребёнка – ОРВИ и COVID-19. Все они лечатся на дому.В Роспотребнадзоре уточнили, что на данный момент готовы результаты анализов 59 ребят.Специалисты надзорного ведомства выявили в образовательном учреждении несколько нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Директору выдано предписание. Роспотребнадзор рекомендует продезинфицировать здание.