В МВД проводят проверку случившегося. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В корпусе педагогического института ВлГУ на проспекте Строителей 30 ноября умер мужчина. Полиция устанавливает личность погибшего.На вид парню 27-28 лет. Он зашёл в здание ВУЗа. Охрана мгновенно обратила на него внимание из-за неадекватного состояния и вызвала полицию. Спустя какое-то время приехала карета скорой, но врачи не смогли спасти владимирца.Случай будет рассмотрен на совещании управления комплексной безопасности университета.В МВД проводят проверку случившегося. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.