На территории Владимирской области 1 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 315 случаев...
На территории Владимирской области 1 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
72 - во Владимире
38 - в Ковровском районе
35 - в Муромском районе
34 - в Гусь-Хрустальном районе
18 - в Петушинском районе
18 - в Александровском районе
15 - в Суздальском районе
15 - в Кольчугинском районе
13 - в Киржачском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
9 - в Вязниковском районе
8 - в Собинском районе
7 - в Меленковском районе
6 - в Селивановском районе
5 - в Камешковском районе
5 - в Судогодском районе
4 - в Гороховецком районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 763 случая заболевания.