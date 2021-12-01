На территории Владимирской области 1 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 315 случаев...

На территории Владимирской области 1 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:72 - во Владимире38 - в Ковровском районе35 - в Муромском районе34 - в Гусь-Хрустальном районе18 - в Петушинском районе18 - в Александровском районе15 - в Суздальском районе15 - в Кольчугинском районе13 - в Киржачском районе12 - в Юрьев-Польском районе9 - в Вязниковском районе8 - в Собинском районе7 - в Меленковском районе6 - в Селивановском районе5 - в Камешковском районе5 - в Судогодском районе4 - в Гороховецком районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 763 случая заболевания.