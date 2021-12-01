Больше всего заболевших — в областном центре

Во Владимирской области на 1 декабря выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 72 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасную болезнь в Ковровском районе, 35 - в Муромском. 34 заболевших выявлено в в Гусь-Хрустальном районе. По 18 инфицированных прибавилось в Петушинском и Александровском районах. По 15 - в Суздальском и Кольчугинском. 13 - в Киржачском, 12 - в Юрьев-Польском, 9 - в Вязниковском, 8 - в Собинском, 7 - в Меленковском, 6 - в Селивановском. По пять случаев заболевания подтверждено в Камешковском и Судогодском районах. Четыре случая - в Гороховецком, один - в г. Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 72 763 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 16 961 случай во Владимире, 8361 - в Гусь-Хрустальном районе, 8073- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.