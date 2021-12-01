Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Во Владимирской области не намерены вводить QR-коды в общественном транспорте. Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.«На видна негативная реакция жителей республики. Теперь в общественных местах толпится народ. Возможно, это не очень хорошо скажется на эпидемиологической ситуации», - добавила она.Напомним, что с середины октября в метро, автобусы и трамваи региона пускают лишь по QR-кодам о вакцинации или при наличии официального медотвода. В Казани после введения новых ковидных ограничений состоялось несколько пикетов и акций протеста.