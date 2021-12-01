Энергетики продолжают проводить работы по восстановлению электроснабжения.

Во Владимирской области подразделения МЧС после , обрушившихся на регион 29 и 30 ноября, продолжают устранять последствия бури.Сотрудники ведомства были переведены на усиленный режим работы. Организована работа оперативного штаба.За сутки поступила информация о падении 15 деревьев и повреждении трёх автомобилей. В Коврове с неэксплуатируемого здания сорвало часть крыши. Пострадавших нет. Аварийно-восстановительные работы были проведены силами местной власти.Произошли отключения электроснабжения в ряде населённых пунктов. Энергетики«В Судогодском районе на трассе Владимир – Муром произошло ДТП с участием трёх машин. Спасатели проводили деблокировку пострадавшего», - рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.На предстоящие сутки неблагоприятные погодные условия не прогнозируются. Усиленный режим работы снят.