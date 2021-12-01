Энергетики продолжают проводить работы по восстановлению электроснабжения.
Во Владимирской области подразделения МЧС после , обрушившихся на регион 29 и 30 ноября, продолжают устранять последствия бури.
Сотрудники ведомства были переведены на усиленный режим работы. Организована работа оперативного штаба.
За сутки поступила информация о падении 15 деревьев и повреждении трёх автомобилей. В Коврове с неэксплуатируемого здания сорвало часть крыши. Пострадавших нет. Аварийно-восстановительные работы были проведены силами местной власти.
Произошли отключения электроснабжения в ряде населённых пунктов. Энергетики
«В Судогодском районе на трассе Владимир – Муром произошло ДТП с участием трёх машин. Спасатели проводили деблокировку пострадавшего», - рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.
На предстоящие сутки неблагоприятные погодные условия не прогнозируются. Усиленный режим работы снят.