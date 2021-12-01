В семенах нашли опасный сорняк.

Во Владимирской области сожгли две тонны сушёного базилика из Египта. В крупной партии обнаружен карантинный объект.Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, в образцах, взятых для исследования, выявлены семена сорного растения повилика в количестве 5 штук на килограмм.Повилика является паразитом, который содержит ядовитые алкалоиды. В присутствии сорняка другие растения испытывают дефицит питания, замедляется их рост, снижается сопротивляемость к заболеваниям. В итоге фиксируется падение урожайности сельскохозяйственных культур. Поражённые травы также опасно использовать в виде корма для животных.В результате специалисты ведомства направили собственнику уведомление о принятии мер. Он решил уничтожить продукцию. В конце ноября базилик сожгли в присутствии должностных лиц надзорного органа.