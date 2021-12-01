На 1 ноября текущего года в 33-ем регионе зарегистрировано 7214 заразившихся.

К всемирному Дню борьбы со СПИДом во Владимирстате опубликовали статистику по распространению ВИЧ среди жителей региона. В 2020 году неутешительный диагноз поставили 352 пациентам. Всего на учёте состоит 4160 инфицированных. В 2015 году их насчитывалось 2543.Ежегодный прирост составляет 300-400 человек. В период с 2019 по 2020 годы ситуация несколько улучшилась – плюс 179 заразившихся.На 1 ноября текущего года в 33-ем регионе зарегистрировано 7214 больных, умерло - 1680 человек, из них вследствие ВИЧ – 638.За 10 месяцев 2021 года обследовано свыше 296 тысяч россиян. У 389 болезнь выявлена впервые. Среди них: 223 – мужчины, а 166 – женщины.При этом 61% подхватил заразу половым путём, 36,% - при внутривенном употреблении наркотиков, 1,5% – гомосексуальным путём; в 1% случаев ВИЧ от матери передался ребёнку.За всё время на владимирской земле рождено 1283 детей от инфицированных матерей, в 2021 году – 61. В настоящее время в СПИД-центре наблюдаются 304 ребенка, из них 66 – с подтвержденным диагнозом.Сдать тест можно во Владимирском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: Судогодское шоссе, 41. Провериться на ВИЧ – в больнице по месту жительства. Анализы проводятся бесплатно.С 1 по 3 декабря в регионе будет работать «горячая линия»: 8 (4922) 32-99-43, 32-97-87 с 8.00 до 15.00, кроме выходных.