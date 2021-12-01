На месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

В Вязниках водитель «Рено» насмерть сбил двух пешеходов. Трагедия произошла утром 1 декабря в 7:40 на трассе «Нововязники — Сергеево».Как уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, 55-летний водитель иномарки выехал на встречку, чтобы обогнать другой автомобиль. В это время по обочине шли двое мужчин – 52 и 55 лет. Автомобилист не справился с управлением и сбил их. От полученных травм пострадавшие скончались на месте аварии.На месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.