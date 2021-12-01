ВТБ Инфраструктурный Холдинг, входящий в группу ВТБ, и ВЭБ.РФ, осознавая высокую важность инфраструктурного развития российской экономики и основываясь на взаимной заинтересованности ..

ВТБ Инфраструктурный Холдинг, входящий в группу ВТБ, и ВЭБ.РФ, осознавая высокую важность инфраструктурного развития российской экономики и основываясь на взаимной заинтересованности обеспечить условия для инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов, подписали меморандум о взаимодействии. Соглашение предусматривает проведение независимой оценки качества проектов Холдинга в соответствии с мировыми управленческими стандартами и лучшими практиками по системе IRIIS.Соглашение было подписано в рамках Форума «Россия Зовет!». Подписи под документом поставили заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская и генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов.Первым в России проектом, прошедшим сертификацию IRIIS, стал Восточный выезд из Уфы, реализуемый «Башкирской концессионной компанией» (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг). Финансирует проект ВЭБ.РФ в синдикате с ВТБ в рамках Фабрики проектного финансирования. Экспертиза показала, что изначально при подготовке и планировании проекта были заложены высокие стандарты качества.Основой системы IRIIS, разработанной ВЭБ.РФ совместно с Центром ГЧП и AECOM, является методика оценки качества инфраструктурных проектов с точки зрения экономической эффективности, экологической безопасности и оказываемых социальных эффектов.Заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская:«Формирование пула качественных инфраструктурных проектов особенно актуально с учетом стоящих перед Российской Федерацией задач по созданию новой современной инфраструктуры. Мы надеемся, что запуск системы IRIIS позволит сделать инфраструктурные проекты в России соответствующими самым высоким стандартам качества и привлекательными для различных категорий инвесторов, что позволит увеличить объемы частных инвестиций в инфраструктуру, поможет государству поддерживать самые проработанные проектные инициативы, которые сегодня все больше включают факторы устойчивости и ESG».Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов:«ВТБ Инфраструктурный Холдинг всегда придерживался принципов управленческой, социальной и экологической ответственности. Приступая к реализации любого проекта, еще на этапе создания концепции проекта прорабатываются вопросы снижения воздействия на окружающую среду, объем прогнозируемых налоговых поступлений для государства, создание рабочих мест, улучшение качества жизни людей, развитие территорий и повышение экологических стандартов. Подписание соглашения с ВЭФ РФ является важным стратегическим шагом и подчеркивает нашу активную позицию в достижении поставленных целей устойчивого развития и переход от теории к практике».