По состоянию на 1 декабря в медорганизациях региона действует 2215 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 1 декабря в медорганизациях региона действует 2215 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,7 процента из них занято (1475), свободно 640 коек.55445 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 212 человек.За период наблюдения в области отмечен 2574 летальных случая, за сутки – 23 человека.Напомним, во Владимирской области 1 декабря зафиксировано 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/