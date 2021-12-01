Опасности, которые подстерегают ребят на тонком льду, на автодорогах и в сети Интернет, буллинг в...

Опасности, которые подстерегают ребят на тонком льду, на автодорогах и в сети Интернет, буллинг в школе - эти темы обсудили на лекционно-практическом занятии "Школа БЕЗопасности" в Областной библиотеке для детей и молодёжи. Участие в нем приняли представители Следственного комитета.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- Мы с детьми поговорим, как себя обезопасить себя в интернете, как не допустить, чтобы в отношении них было совершено преступление, и как действовать в непонятных ситуациях, которые не попадают в рамки нормальных. В частности, злоумышленники пытались путём использования псевдонимов у детей истребовать интимный контент. Потом их шантажировали. Потом вступали с ними в переписку, которая, фактически, их развращала.Новый проект поддержали и силовики, и общественники. По мнению Юлии Раснянской, уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области, сейчас в сети мало информации о том, где подростков могут подстерегать опасности. На первом собрании присутствовали ученики пока только трёх владимирских школ, но предполагается, что проект "Школа безопасности" будет расширяться и затронет все школы региона. Занятия будут проходить не чаще одного раза в месяц, чтобы школьники успели обдумать поднимаемые вопросы, обсудить темы с близкими. Следующее занятие назначено на середину декабря. Сам проект закончится перед летними каникулами, в мае.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- У нас будут психологи, которые будут говорить, как не повестись на эти моменты, которые могут тебя увести достаточно далеко. И ты, к сожалению, можешь попасть в поле зрения правоохранителей. Или, не дай Бог, лишиться жизни. Потому что, памятуя все эти квесты, с одной стороны, популярны среди молодёжи, с другой стороны, я даже не могу назвать их людьми, которые толкают наших детей на такие ужасные вещи, как раз пользуются вот этими всеми психологическими приманками. Поэтому это тоже очень важно знать.