Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог бани, принадлежащей родственникам.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).Установлено, что в августе текущего года между находившимся в нетрезвом состоянии фигурантом и его родственниками произошел конфликт. Затаив обиду, мужчина взял спички и совершил поджог бани, после чего скрылся. В результате возгорания баня, принадлежащая его родственникам, была полностью уничтожена огнем. Потерпевшие оценили причиненный материальный ущерб в 42 000 рублей.Полицейские задержали местного жителя на территории Гусь-Хрустального района. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.