После известия о трех погибших на озере детях в Гусь-Хрустальном районе, сотрудники Владимирского МЧС решили напомнить, как выручать тех, кто провалился под лед. Мастер-класс по спасению

После известия о трех погибших на озере детях в Гусь-Хрустальном районе, сотрудники Владимирского МЧС решили напомнить, как выручать тех, кто провалился под лед. Мастер-класс по спасению утопающих проводится на водохранилище Содышки. Опытными водолазами. Провалившись под лед у человека всего 15 минут, чтобы спасти свою жизнь. И здесь нужно осознать, как правильно себя вести, чтобы не