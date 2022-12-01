В список ремонтируемых в этом году дорог 61 объект попал благодаря активности жителей. Перечень...

В список ремонтируемых в этом году дорог 61 объект попал благодаря активности жителей. Перечень дорожных участков и мостов, на которых проводились работы по нацпроекту, формируется, в том числе, с учетом мнения владимирцев, подчеркнули в областной администрации.Практически на всех объектах работы уже завершены. В 12 районах области обновлено более 135 километров асфальтового покрытия, общая площадь - 840 тысяч квадратов.