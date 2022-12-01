Октябрьский суд Владимира прекратил уголовное преследование застройщика дома в Коммунаре - в связи...

Октябрьский суд Владимира прекратил уголовное преследование застройщика дома в Коммунаре - в связи с истечением срока давности. Бывший руководитель строительной компании избежал наказания, но дело его живет. О судьбе дольщиков - коммунаровских и не только - накануне подробно рассказал губернатор. По стройкам проехалась наша съемочная группа.Дарья Давыдова, корреспондент:- Это бывший директор фирмы "Система" Сергей Русаков, заваривший всю эту кашу с лишним этажами в Коммунаре, может смело начинать жизнь с чистого листа. Уголовное дело против него прекращено по нереабилитирующим основаниям. А вот дольщики проблемного дома Новый год с большой долей вероятности снова будут встречать в гостях.В Коммунаре теперь ничего выдающегося. Работы по демонтажу лишних метров завершены, со дня на день объект введут в эксплуатацию. Однако собственниками квартир 94 дольщика станут лишь после того, как их требования удовлетворит суд.- Живу в области, работаю в городе, мне в городе нужно жилье. Вложился — жду.На связке Сергея не хватает одного ключа. Дольщики с 1-ой Пионерской сейчас как никогда близки к новоселью. Но неделя - и всё может измениться. Восьмого декабря у застройщика очередной суд по банкротству.Сергей Богатов, дольщик:- Есть опасения, что конкурсный управляющий будет судиться, и вот эти акты, которые получили, просто станут недействительными. Придется всё заново эту процедуру сдачи электроустановок, теплового узла проходить... Поэтому мы хотим, чтобы в этом составе застройщик, прокуратура, чиновники дом приняли, нам выдали ключи и подключили все коммуникации. И всё. Для этого нужно просто отложить рассмотрение банкротного дела.Внезапно в повестку "вплывает" ЖК "Поколение". Сдать семнадцатиэтажную "бастилию" на Северной фирма "Капитал-Строй" должна была к концу года. Но, очевидно, не успевает. И дольщики еще не знают главного...Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- Были выявлены факты злоупотребления данной организацией своими должностными полномочиями, которые повлекли ухудшение финансового положения застройщика. Что поставило под угрозу завершение сроков строительства в срок. Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы, и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части второй статьи 201 УК РФ.- Нижняя Дуброва, 32В дом. Кран работает...Из-за забора свои владения осматривают дольщики "Дуброва парк-2". Высотка "отрастила" семнадцатый этаж. Это самый "продвинутый" дом из коллекции "недостроев" Игоря Другова. Застройщик не оправдал оказанного ему высокого доверия. Вот так стройка на Никитской выглядела в сентябре. А вот так - сейчас.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Вы помните, сколько было эмоций весной, летом. Сколько было просьб дать возможность застройщику достроить. За год прогресса практически никакого нет. Ну, на Никитской немножко оштукатурили стены. Нет ни парковки, ни благоустройства, ни крыши, ни окон, ничего.Другова, напомню, обвиняют в многомиллионном мошенничестве. Потенциальных потерпевших - больше тысячи. Следователи продолжают опрашивать людей. И тех, кто верит в сверхспособности застройщика, всё меньше. Вместе с тем тают и шансы получить жильё или вернуть деньги. Регион попросили ускорить подачу заявок в фонд развития территорий, в новом году будут проблемы с финансированием. А лишних двух миллиардов в бюджете области точно нет.Дарья Давыдова. Андрея Синягин. «Вести-Владимир»