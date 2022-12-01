Семинар Археология Владимиро-Суздальской земли - это самые яркие и важные открытия. В первую...

Семинар "Археология Владимиро-Суздальской земли" - это самые яркие и важные открытия. В первую очередь, они касались Успенского собора Княгинина монастыря во Владимире. Раскопки там велись под руководством Сергея Милованова. По словам академика Николая Макарова, директора Института археологии Российской Академии наук, важные открытия сделаны в Успенском соборе. Работа археологов раскрыла неизвестные ранее страницы истории знакового памятника домонгольского Владимира. Во время реставрации собора археологи вскрыли фундаменты начала 13 столетия. Их заложила основательница обители Мария Шварновна - жена Всеволода Большое Гнездо.Николай Макаров, директор института археологии РАН, вице-президент РАН:- Он был построен из плинфы, из кирпича, в отличие от остальных владимирских храмов белокаменных - это вот такая южная традиция, которая неожиданно появилась во Владимире и получила продолжение потом в Ярославле. И вот она дополняет картину домонгольской архитектуры Северо-Восточной Руси.Также археологи открыли ранее потерянный могильник 10-11 веков под Суздалем. Он дал очень интересные находки - штрихи к образу Суздаля - политического центра того времени. Большой объем работ провели во Владимире, Суздале, Муроме.Николай Макаров, директор института археологии РАН, вице-президент РАН:- Важны находки на селище Чаадаево под Муромом. В этом году раскопки этого селища завершены, которые открывают нам структуру средневекового поселения сельского впервые в полном объеме, и у нас будет доклад первый, на котором будет показываться опыт этой пространственной организации.У владимирских музейщиков - большие планы на несколько археологических памятников во Владимире и Суздале. Вернуть из небытия надеются Сунгирь - стоянку древнего человека. Работы планируют провести в два этапа.Олег Рыжков, заместитель генерального директора ВСМЗ:- Первый этап мы запланировали на октябрь 2023 года. Открытие здесь, в Палатах, постоянной экспозиции, на которой будут демонстрироваться сунгирские находки. Мы хотим создать погружение в ландшафт той эпохи. Приледниковая тундра-степь, мамонтовая фауна, рельеф, приток Клязьмы и здесь будет видно, почему здесь появился этот первобытный человек.На месте Сунгиря планируют построить археологический парк, чтобы все желающие могли увидеть стоянку эпохи палеолита, возраст которой 35 тысяч лет. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами. Еще один парк планируют создать в Суздале. Напротив Кремля в междуречье Каменки и Мжары. Там находился средневековый некрополь.Вера Куликова, Семён Карпов. "Вести-Владимир"