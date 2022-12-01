Эксклюзив Знаменитый российский журналист Александр Сладков - с визитом во Владимире. Этим вечером...

ЭксклюзивЗнаменитый российский журналист Александр Сладков - с визитом во Владимире. Этим вечером корреспондент ВГТРК проводит творческую встречу в ВлГУ.И сегодня Александр Сладков побывал в студии "Вестей". В эксклюзивном интервью ГТРК "Владимир" журналист рассказал о работе на Донбассе, людях, которые всегда ГЛАВНЫЕ в кадре, и самой сути профессии репортёра. Также он пообещал провести мастер-класс во Владимире. С Александром Сладковым беседовала Мария Платанюк.