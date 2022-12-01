Жильцы многоквартирного жаловались на поведение пенсионерки, которая отказывалась предоставлять...

Жильцы многоквартирного жаловались на поведение пенсионерки, которая отказывалась предоставлять доступ управляющей компании в санузел квартиры. Жилые помещения затапливались сточными водами. По словам жильцов, женщина имела психическое расстройство, вела себя неадекватно.На основании жалоб соседей, управляющая компания подала иск в Ленинский районный суд. Было принято решение о назначении исполнительных действий сотрудниками различных ведомств.Судебные приставы, при визите к пенсионерке обнаружили груды мусора, неприятный запах, санузел не функционировал, хозяйка отказывалась предоставить доступ к санузлу, кричала и бросалась. После чего, было принято решение о вызове сотрудников скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали в Областную психиатрическую больницу №2Приставы обеспечили доступ к инженерным коммуникациям сотрудникам управляющей компании. Проблема была устранена, трубы водоотведения были заменены.