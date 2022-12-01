Коммунальные службы Владимира круглосуточно и без выходных ведут зимнюю уборку территорий и осуществляют антигололедную обработку улиц. По крайней мере так утверждает городская

Коммунальные службы Владимира круглосуточно и без выходных ведут зимнюю уборку территорий и осуществляют антигололедную обработку улиц. По крайней мере так утверждает городская администрация. По данным властей, за прошедшие сутки было израсходовано на противогололедную обработку 58 кубометров пескосоляной смеси и около тонны реагентов. Из города вывезено более 800 кубов снега. В уборке задействованы 56 рабочих, 76