Квартиры или компенсации? В арбитражном суде Владимирской области прошло заседание по рассмотрению заявления «Фонда развития территорий» о признании банкротом компании

Квартиры или компенсации? В арбитражном суде Владимирской области прошло заседание по рассмотрению заявления «Фонда развития территорий» о признании банкротом компании «ИнтерстройВладимир». Её возглавляет Игорь Другов. Во Владимире эта его фирма возводит жилой комплекс «Дуброва Парк-2». На едином земельном участке пять корпусов, два из которых уже сданы. А, вот, строительство других трех затянулось. В Фонде развития