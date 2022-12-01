Указ подписал Александр Авдеев.

Департамент архитектуры и строительства Владимирской области переименовали в министерство. Указ подписал Александр Авдеев.Документ вступит в силу с 1 января. В сути работы ведомства ничего не изменится. Напомним, что сейчас его возглавляет Сергей Дмитриев. Деятельность департамента курирует новый вице-губернатор Сергей Волков.Напомним, что в 2023 году администрация региона станет правительством. По заверениям властей, расходы на содержание аппарата не увеличатся. Переименование вызвано приведением структуры в соответствие с федеральным законодательством.