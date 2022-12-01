Оба военных были уроженцами Судогодского района.

Александр Авдеев вручил Ордена Мужества матерям двух жителей Владимирской области, погибших на Украине. Награды получили семьи Николая Митрофанова и Александра Осина.Оба бойца были уроженцами Судогодского района. Младший сержант Николай Митрофанов родился в деревне Лаврово. Окончил школу в Судогде. В 2008 году был участником боевых действий в Южной Осетии. Погиб в Харьковской области.Рядовой Александр Осин родился в посёлке имени Воровского. В 2018 году поступил во Владимирский политехнический колледж. С 2021 года служил по контракту. Погиб в Херсонской области.Ордена Мужества вручены матери Николая Митрофанова Татьяне Станиславовне, а также матери Александра Осина Елене Александровне и его вдове Юлии Дмитриевне.