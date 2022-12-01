Торжественная церемония вручения наград состоялась в Мраморном зале Администрации Президента...

Торжественная церемония вручения наград состоялась в Мраморном зале Администрации Президента РФ.Почетной грамотой за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградили Рифата Сабитова, председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и Александра Малькевича, первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.Благодарностями были награждены:Галина Дзюба, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам;Константин Корсик, председатель Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив;Павел Савчук, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию;Илья Семин, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности;Галина Горбатых, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам;Елена Истягина-Елесеева, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни;Павел Покровский, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/175740