Торжественная церемония вручения наград состоялась в Мраморном зале Администрации Президента...
Торжественная церемония вручения наград состоялась в Мраморном зале Администрации Президента РФ.
Почетной грамотой за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградили Рифата Сабитова, председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и Александра Малькевича, первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.
Благодарностями были награждены:
Галина Дзюба, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам;
Константин Корсик, председатель Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив;
Павел Савчук, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию;
Илья Семин, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности;
Галина Горбатых, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам;
Елена Истягина-Елесеева, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни;
Павел Покровский, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.
Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/175740