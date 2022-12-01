Когда в Муроме начнёт работу новая детская поликлиника? Депутат Госдумы от Владимирской области...

Когда в Муроме начнёт работу новая детская поликлиника? Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин проконтролировал, как идет строительство. Также парламентарий посетил социальнозначимые объекты и оценил потенциал муромских заводов. Подробности - в нашем репортаже.Строительство новой детской поликлиники на улице Островского идет полным ходом - сейчас здесь возводят стены 3 этажа.А еще в прошлом году на этом месте был пустырь. С просьбой придать процессу ускорение местные жители обратились к Алексею Говырину. Вопрос был включен в Народную программу «Единой России». Первых пациентов в новой клинике планируется принять уже через несколько месяцев. Она рассчитана на 350 посещений в день. Здесь будут вести прием участковые педиатры, разместятся диагностическая служба и отделение неотложной помощи.Татьяна Пивикина, главный врач детской больницы округа Муром:- Надеемся, что это значимо улучшит качество оказания медицинской помощи детям. Приглашаем врачей-педиатров для работы в нашей детской поликлинике.На ремонт двух муромских школ из областного бюджета было выделено порядка 45 миллионов рублей. На эти средства в третьей школе заменили окна, отремонтировали кровлю и фасад. В седьмой также прошла замена оконных блоков, обновили пищеблок. Как работает школьная столовая, Алексей Говырин проверил в первую очередь. Он уверен: от комфортных условий в школе, в том числе и от качества питания зависит качество учебы.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"):- Здесь мы видим полноценное горячее питание, здесь готовится. Есть всё необходимое оборудование. Приветливый персонал.Также депутат Государственной Думы встретился с рабочими и руководством местных предприятий. Побывал на "Муроммашзаводе"и ЗАО "Муром".Евгений Рычков, глава округа Муром:- Я уверен, что помощь будет оказана, и Муром ещё больше будет развивать свой промышленный потенциал, также совершенствовать свою социальную сферу.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"):- Вижу огромный потенциал. Вижу, что предприятия работают. Есть вопросы, которые в контакте с каждым руководителем при поддержке губернатора мы будем помогать решать.Одна из приоритетных задач Алексея Говырина - помощь в создании технопарка на базе "Муроммашзавода" и развитие инвестиционных проектов ЗАО "Муром".Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести-Владимир"