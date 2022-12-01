Экс-директору спортивного корпуса ВлГУ предъявили обвинение в служебном подлоге, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В 2019 году подозреваемый фиктивно устроил знакомого на должность слесаря-сантехника.

Экс-директору спортивного корпуса ВлГУ предъявили обвинение в служебном подлоге, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В 2019 году подозреваемый фиктивно устроил знакомого на должность слесаря-сантехника.Липовому сотруднику начислялась зарплата, в том числе надбавки за интенсивность и переработку. В итоге было выплачено больше 114 тысяч рублей. Часть суммы слесарь передал обвиняемому.После отказа лже-работника занимать должность, руководитель перевёл надбавку в сумме 57 тысяч рублей монтажнику сантехнических систем и оборудования. Часть денег снова получил директор споткомплекса. Ещё 11 тысяч рублей мужчина присвоил за оформление премии двум сотрудникам.Вину обвиняемый признал. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.