Напомним, что на округ каждого народного избранника выделяется по два миллиона рублей.

Дмитрий Наумов 30 ноября впервые в статусе главы Владимира принял участие в заседании горсовета. Он пообещал сохранить финансирование наказов избирателей в 2023 году.«Считаю это полезной практикой. Будем активнее привлекать депутатский корпус к разработке и контролю за реализацией городских программ. В целом, рад диалогу с горсоветом и обозначению болевых точек, которые будем решать вместе», - написал новый градоначальник в социальных сетях по итогам обсуждения проблем.Напомним, что на округ каждого народного избранника выделяется по два миллиона рублей. Средства направляются на благоустройство общественных пространств и другие востребованные горожанами объекты (например, на парк для выгула собак). При этом сити-менеджер подчеркнул, что необходимо поддерживать обратную связь с жителями, чтобы каждый рубль приносил пользу.