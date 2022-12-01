С начала осени компания «Энергосбыт Волга» ввела ограничение режима энергопотребления для более...

С начала осени компания «Энергосбыт Волга» ввела ограничение режима энергопотребления для более 1700 жителей области. Причина - долги за электроэнергию. На 1 ноября общая сумма задолженности физлиц превысила 136 миллионов рублей. Гарантирующий поставщик электроэнергии подчёркивает: ограничение - крайняя мера.По закону ввести его компания может при наличии задолженности потребителя за 2 месяца. Сначала клиент получает оповещение. Большинство предпочитают сразу погасить долг. В противном случае специалисты ограничивают подачу электроэнергии. И даже в этом случае должнику дают шанс: во время рейдов сотрудники берут с собой планшеты для онлайн-оплаты.Подачу электроэнергии возобновляют в течение двух дней со дня полного погашения задолженности. Потребителю придется возместить оплату расходов по введению ограничения и возобновлению подачи электроэнергии.«Энергосбыт Волга» призывает вовремя оплачивать счета. Платёжная дисциплина позволит принимать участие в акциях компании и получать ценные подарки.