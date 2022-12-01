Проблема с вводом в эксплуатацию дома во Владимире, на улице Центральной, 19 решена, сообщил...

Проблема с вводом в эксплуатацию дома во Владимире, на улице Центральной, 19 решена, сообщил губернатор Александр Авдеев."Мы сделали это радикально – заставив застройщика снести надстроенные без разрешения два лишних этажа, сообщил он. - Дольщики, ждавшие документов на свои квартиры с 2016 года, в ближайшее время вступят в свои законные права.Напомним, что дом должны были сдать в 2018-м. Но так и не ввели в эксплуатацию из-за превышения норм допустимой высотности - здание построено в охранной зоне Успенского собора. Все эти годы дольщики ждали свои квартиры. Ситуация разрешилась после вмешательства главы региона. Тогда и было принято решение "укоротить" дом. Законность сноса лишних этажей проблемной новостройки подтвердил суд. После демонтажа незаконных этажей пришлось полностью переделывать крышу многоэтажки.Фото ГТРК "Владимир"