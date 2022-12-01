Процесс смены гарантирующего поставщика не повлияет на изменения ценовой политики и не отразится на надежности и качестве электроснабжения.

1 декабря 2022 года завершилась реорганизация АО «Владимирские коммунальные системы» в форме присоединения к АО «ЭнергосбыТ Плюс». Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. В результате проведенной процедуры все права и обязанности АО «ВКС», включая обязательства по договорам энергоснабжения, а также статус гарантирующего поставщика переходят к правопреемнику - АО «ЭнергосбыТ Плюс».Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 18.08.2022 года № 22/48 внесены соответствующие поправки в постановление от 18.10.2006 года № 23/1 «О присвоение статуса гарантирующего поставщика».Выступая в интересах потребителей, с целью организации эффективной работы по осуществлению сбытовой деятельности гарантирующий поставщик - АО «ЭнергосбыТ Плюс» проведет все необходимые юридические и информационные мероприятия.Обращаем внимание, что электроэнергия, потреблённая с 1 декабря 2022 года, должна быть оплачена в сроки, установленные условиями действующего договора, ранее заключенного с АО «ВКС». В квитанциях за декабрь 2022 года, выставленных жителям области, будут указаны наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика - АО «ЭнергосбыТ Плюс».Процесс смены гарантирующего поставщика не повлияет на изменения ценовой политики и не отразится на надежности и качестве электроснабжения.