На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией6 - во Владимире1 - в Муромском районе3 - в Ковровском районе2 - в Петушинском районе1 - в Александровском районе1 - в Юрьев-Польском районе5 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Собинском районе1 - в Радужном1 - в Киржачском районе2 - в Камешковском районе1 - в Меленковском районе1 - в Вязниковском районе1 - в Суздальском районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177628 случаев заболевания