На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
6 - во Владимире
1 - в Муромском районе
3 - в Ковровском районе
2 - в Петушинском районе
1 - в Александровском районе
1 - в Юрьев-Польском районе
5 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Собинском районе
1 - в Радужном
1 - в Киржачском районе
2 - в Камешковском районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Суздальском районе
1 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177628 случаев заболевания