Готовность перехода 90%, восстановлено дорожное покрытие, движение запущено по всем четырем...

Готовность перехода 90%, восстановлено дорожное покрытие, движение запущено по всем четырем полосам.Подрядная организация завершила работы по устройству гидроизоляции тоннеля под проезжей частью. Рабочие засыпали котлован дренирующим грунтом и утрамбовали. Сверху обустроили армированную монолитную бетонную плиту и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Внутри объекта ремонтная бригада занимается устройством лестничных маршей, входных групп и площадок на сходах в тоннель, восстанавливает водоотводные лотки. Активно идут отделочные работы. Специалисты выполняют облицовку стен керамогранитом, на полу укладывают ребристую тротуарную плитку. На завершающем этапе смонтируют новое электроосвещение и подъемные платформы для маломобильных граждан. Перед входными группами также уложат тротуарную плитку. Переход будет оборудован видеокамерами.Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород