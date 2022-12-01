Мусорный коллапс в Лакинске. Местные жители пожаловались, что контейнерные площадки погрязли в бытовых отходах, который никто не вывозит. К делу подключились общественники из ОНФ. Они

Мусорный коллапс в Лакинске. Местные жители пожаловались, что контейнерные площадки погрязли в бытовых отходах, который никто не вывозит. К делу подключились общественники из ОНФ. Они провели рейд по осмотру площадок. Картина неутешительная – груды мусора вокруг контейнеров, на прилегающей территории – отходы, строительный лом, срезанные деревья и выброшенная мебель. В МКУ «Благоустройство» города Лакинска пояснили