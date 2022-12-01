Параллельно столичные власти оказывают всестороннюю поддержку детям-сиротам из учреждений ДНР и ЛНР.

Параллельно столичные власти оказывают всестороннюю поддержку детям-сиротам из учреждений ДНР и ЛНР.Власти российской столицы не только развивают социальную сферу города, обеспечивая каждого москвича более комфортными условиями жизни, но и активно поддерживают новые регионы России. Так, Москва поможет жителям Донецка и Луганска с техническими средствами реабилитации.В качестве гуманитарной помощи город направит в Донбасс трости, ходунки, костыли, кресла-коляски и другие средства для нуждающихся. Кроме того, столица в рамках комплексной поддержки ДНР и ЛНР помогает в покупке мебели и оборудования для социальных учреждений.Соответствующие мероприятия проводятся в рамках акции"Москва помогает". Конечно, особое внимание столичный департамент труда и социальной защиты населения уделяет нашим согражданам с инвалидностью. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Стружак.По словам чиновника, в ноябре столичные власти направили на нужды Донецкой и Луганской народных республик 18 тысяч единиц абсорбирующего белья, а также закупили порядка четырех тысяч технических средств реабилитации для местных жителей."Мы стремимся к тому, чтобы люди получили то, что им сейчас особенно необходимо", — подчеркнул Евгений Стружак.Директор Ресурсного центра для инвалидов Александр Худяков добавил, что социальные службы Москвы всегда ориентируются на нужды человека, особенно если речь идет о детях, стариках и людях, имеющих проблемы со здоровьем."Ресурсный центр для инвалидов сразу подключился к акции «Москва помогает» по сбору технических средств реабилитации для жителей Донецка и Луганска. В рамках акции была проделана большая работа. Сотрудники центра организовали целую мастерскую по приведению технических средств реабилитации, бывших в употреблении, в порядок", – отметил Александр Худяков.Кстати, параллельно столичные власти оказывают всестороннюю из учреждений ДНР и ЛНР. Так. около ста воспитанников детских приютов Донбасса прошли курс по социализации и оздоровлению в центре реабилитации и образования №7 города Москвы.Специалисты выстроили специальные курсы для каждого ребенка. Помощь детям оказывали профессиональные педагоги. Как отметила директор центра Светлана Войтас, ребят обеспечили всем необходимым, для малышей нашли коляски и игрушки.