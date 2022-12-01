В рамках благотворительной акции Поделись теплом участники клубов Московское долголетие вместе с ветеранским сообществом передадут теплые вещи и добрые письма для бойцов российской армии, участвующих в специальной операции. Сбор посылок продлится с 1 по 13 декабря.

В рамках благотворительной акции "Поделись теплом" участники клубов "Московское долголетие" вместе с ветеранским сообществом передадут теплые вещи и добрые письма для бойцов российской армии, участвующих в специальной операции. Сбор посылок продлится с 1 по 13 декабря.Стать участником акции может любой желающий. Необходимо связать носки, варежки и другие теплые вещи и передать их в отделы московского долголетия, которые расположены в территориальных центрах социального обслуживания.Адреса, куда можно принести посылки, опубликованы на сайте проекта "Московское долголетие" в разделе "". К посылкам можно добавить открытки с теплыми пожеланиями и поздравлениями с Новым годом и Рождеством.Дирекция клубов "Московское долголетие" поможет доставить посылки в зону проведения специальной операции, сообщил заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов.Впервые акция "Поделись теплом" проводилась в 2020 году. Участники клубов московского долголетия связали около трех тысяч шапок, шарфов и других теплых новогодних подарков для детей из центров содействия семейному воспитанию.Москвичи могут поддержать не только военнослужащих, но и детей Донбасса. В столичных парках и на городских ярмарках гуманитарной помощи.Сбор гуманитарной помощи продлится до 8 января. В этот же месяц посылки направят в новые регионы. Подробнее – в материале "Дни.ру".