Народ был по-настоящему шокирован тем, что Илья Авербух закрутил роман с молодой актрисой Лизой Арзамасовой, которой на тот момент было всего 25 лет!

Народ был по-настоящему шокирован тем, что Илья Авербух закрутил роман с молодой актрисой Лизой Арзамасовой, которой на тот момент было всего 25 лет!Фигурист старше своей избранницы на 22 года, да еще и достался ей с довольно солидным багажом из прошлого. Как мы помним, нынешний супруг Лизы Арзамасовой однажды уже был женат, обзавелся ребенком и после долгих лет совместной жизни объявил о разводе.Несмотря на то, что спортсмен снова завел семью, ему время от времени напоминают о прошлом. Недавно, к примеру, он рассказывал, как происходил его разрыв с Ириной Лобачевой. "Мы разошлись. У каждого началась своя жизнь. Мы поддерживали друг друга и поддерживаем по жизни", – говорил он.Что же получается? Лизе Арзамасовой достался разведенный, по сравнению с ней довольно старый мужчина с детьми, которого, кстати, еще и бывшая жена обвиняла в неверности. Почему же актриса готова носиться за ним как собачка? Что в нем такого?Красота и харизмаКрасивый и темпераментный спортсмен всегда был в центре женского внимания и с удовольствием этим пользовался. И даже после развода с Ириной Лобачевой он пообещал не сразу прыгать в новый брак и, видимо, решил вдоволь насладиться холостяцкой жизнью.Ему приписывали романы с многими женщинами – актрисами, а также коллегами по ледовому шоу. Да и во время брака, по словам экс-супруги, за ним стали охотиться молодые девушки. Может, и Лизу Арзамасову покорила его харизма?Успешный бизнесменХотя с большим спортом Илья Авербух завязал, денег у него не убавилось. Он сумел реализовать себя в предпринимательской деятельности, а с его доходами молодая жена может при желании забыть про работу. По данным СМИ, только со своих ледовых шоу он зарабатывает больше пяти миллионов. А у фигуриста, к слову, есть еще и другие каналы для добычи денег.ТалантЛиза Арзамасова не часто рассказывает о браке со своим взрослом муже. Но как-то раз актриса все же проговорилась и призналась, что фигурист покорил ее своими талантами – их у него, по ее словам, очень много!"Это был переход от влюбленности в талант человека до любви к человеку", – сказала "папина дочка".Как бы там ни было, ни возраст, ни слухи о любвеобильности Ильи Авербуха не напугали артистку. Видно, что она в нем души не чает. А уж как он приворожил молодую девушку – остается догадываться! Возможно, фигурист решил перевернуть страницу и начать жизнь с чистого листа, а отношения с Лизой Арзамасовой – большой шаг в этом направлении, и теперь главное не сойти с намеченного пути.