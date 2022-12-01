2 декабря православная церковь чтит память пророка Авдия. На Руси его считали покровителем...

2 декабря православная церковь чтит память пророка Авдия. На Руси его считали покровителем домашнего хозяйства и семейного очага, поэтому народ прозвал святого Авдей Радетель. Считалось, что в этот день на улице нечисть лютует. Поэтому крестьяне предпочитали на Авдия сидеть возле печи, пить травяной отвар с медом и разговаривать. Напиток из трав и мёд, по мнению наших предков, отлично защищает от простудных заболеваний.Что можно делать 2 декабря:1. Провести день дома за бытовыми делами и ни в коем случае не ругаться с родственниками. Люди верили, что в этот день на улице находятся нечистые силы, поэтому старались без надобности не покидать свое жилище.2. Сегодня стоит отдать наибольшее предпочтение травяному чаю с мёдом — от болезней и бессонницы.Что нельзя делать 2 декабря:1. Нельзя держать двери, окна, форточки открытыми, так как нечисть только и ждёт, чтобы прошмыгнуть в дом и напакостить.2. Остатки еды после ужина нельзя выбрасывать. Их можно раздать либо нуждающимся, либо домашним животным, бродячим кошкам и собакам, птицам.3. Не рекомендуется ходить в гости. Лучше весь день или вечер провести в домашней обстановке, вместе со своими родными.Народные приметы на 2 декабря 2022 года:· Если снег идёт и сильный ветер дует, то зима будет холодной, а весна – поздней.· Если много снега выпало, а на улице лежат глубокие сугробы, то урожай в следующем году будет хороший.· Если небо ясное, то грядут морозы.· Если день хмурый, то скоро потеплеет.Фото pxfuel.com